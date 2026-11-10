Країни Перської затоки створять спільний командний пункт — Der Spiegel

Шість держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовилися створити спільний командний пункт у Кувейті та надати для нього необхідні війська. Рішення ухвалили міністри оборони країн об’єднання на зустрічі в Манамі, Бахрейн.

До Ради входять Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман. Як повідомляє Der Spiegel, учасники не оприлюднили подробиць про структуру майбутнього командного пункту та чисельність військових контингентів.

Посилення військової співпраці

Генеральний секретар Ради Джасем аль-Будайві заявив у Манамі, що безпека держав Затоки на тлі того, що він назвав жорстокою іранською агресією, є спільним завданням. За його словами, військова взаємодія має посилити спроможність захищати території, активи та населення країн об’єднання.

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Раду співробітництва арабських держав Перської затоки заснували 1981 року — через два роки після Іранської революції та на ранньому етапі війни між Іраком та Іраном. Раніше в межах об’єднання створили Сили захисту півострова, чисельність яких у певний період сягала 40 тисяч військових. У 2011 році ці сили залучали до придушення масових протестів у Бахрейні.

Атака на нафтопровід Саудівської Аравії

Саудівська Аравія також повідомила про чергову атаку на важливий нафтопровід Схід—Захід у регіоні Медіна. За даними державного агентства SPA, яке послалося на представника міністерства, після атаки виникла пожежа, яку вже загасили. Постраждалих немає, а робота трубопроводу не зазнала впливу.

Саудівська влада не назвала відповідальних за останню атаку. Раніше МЗС королівства покладало відповідальність за інший напад на проіранські угруповання з Іраку. Нафтопровід дає змогу транспортувати значні обсяги нафти з Перської затоки до Червоного моря, оминаючи фактично заблоковану Ормузьку протоку. Після атак у середині вересня його тимчасово зупиняли, однак зараз він знову працює.

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