海湾阿拉伯国家合作委员会六个成员国同意在科威特建立联合指挥所，并为其提供必要的部队。该决定由成员国国防部长在巴林麦纳麦举行的会议上作出。

该委员会成员包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、科威特、巴林和阿曼。据《明镜周刊》报道，与会者未披露未来指挥所的结构细节及军事分队的兵力规模。

加强军事合作

委员会秘书长贾塞姆·布代维在麦纳麦表示，在他所称的残酷伊朗侵略背景下，海湾国家的安全是一项共同任务。他说，军事协作应增强保护成员国领土、资产和人口的能力。

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海湾阿拉伯国家合作委员会成立于1981年，即伊朗革命两年后，以及伊拉克与伊朗战争的早期阶段。该组织此前组建了半岛盾牌部队，其兵力一度达到4万名军人。2011年，这些部队被用于镇压巴林的大规模抗议活动。

沙特阿拉伯输油管道遇袭

沙特阿拉伯还报告称，位于麦地那地区的重要东西向输油管道再次遭到袭击。根据援引该部一名代表说法的国家通讯社SPA消息，袭击后发生火灾，目前已被扑灭。无人受伤，管道运行未受影响。

沙特当局没有指出最近一次袭击的责任方。此前，该王国外交部曾将另一起袭击归咎于来自伊拉克的亲伊朗组织。这条输油管道可将大量石油从波斯湾运往红海，绕过实际上已被封锁的霍尔木兹海峡。在9月中旬遭袭后，该管道曾暂时停运，但目前已恢复运行。

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