Шесть государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились создать общий командный пункт в Кувейте и предоставить для него необходимые войска. Решение приняли министры обороны стран объединения на встрече в Манаме, Бахрейн.

В Совет входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Как сообщает Der Spiegel, участники не раскрыли подробностей о структуре будущего командного пункта и численности военных контингентов.

Усиление военного сотрудничества

Генеральный секретарь Совета Джасем аль-Будайви заявил в Манаме, что безопасность государств Залива на фоне того, что он назвал жестокой иранской агрессией, является общей задачей. По его словам, военное взаимодействие должно усилить способность защищать территории, активы и население стран объединения.

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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был основан в 1981 году — через два года после Иранской революции и на раннем этапе войны между Ираком и Ираном. Ранее в рамках объединения были созданы Силы защиты полуострова, численность которых в определенный период достигала 40 тысяч военнослужащих. В 2011 году эти силы привлекались к подавлению массовых протестов в Бахрейне.

Атака на нефтепровод Саудовской Аравии

Саудовская Аравия также сообщила об очередной атаке на важный нефтепровод Восток—Запад в регионе Медины. По данным государственного агентства SPA, которое сослалось на представителя министерства, после атаки возник пожар, который уже потушили. Пострадавших нет, а работа трубопровода не была затронута.

Саудовские власти не назвали ответственных за последнюю атаку. Ранее МИД королевства возлагал ответственность за другое нападение на проиранские группировки из Ирака. Нефтепровод позволяет транспортировать значительные объемы нефти из Персидского залива к Красному морю, обходя фактически заблокированный Ормузский пролив. После атак в середине сентября его временно останавливали, однако сейчас он снова работает.

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