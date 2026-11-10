Sześć państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej uzgodniło utworzenie wspólnego stanowiska dowodzenia w Kuwejcie i zapewnienie dla niego niezbędnych wojsk. Decyzję podjęli ministrowie obrony państw należących do organizacji podczas spotkania w Manamie w Bahrajnie.

Do Rady należą Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Oman. Jak informuje Der Spiegel, uczestnicy nie ujawnili szczegółów dotyczących struktury przyszłego stanowiska dowodzenia ani liczebności kontyngentów wojskowych.

Wzmocnienie współpracy wojskowej

Sekretarz generalny Rady Jassem al-Budaiwi oświadczył w Manamie, że bezpieczeństwo państw Zatoki, w obliczu tego, co nazwał brutalną irańską agresją, jest wspólnym zadaniem. Jak powiedział, współpraca wojskowa ma zwiększyć zdolność do ochrony terytoriów, aktywów i ludności państw członkowskich.

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Rada Współpracy Zatoki Perskiej została założona w 1981 roku, dwa lata po rewolucji irańskiej i na wczesnym etapie wojny między Irakiem a Iranem. Wcześniej w ramach organizacji utworzono Siły Tarczy Półwyspu, których liczebność w pewnym okresie sięgała 40 tys. żołnierzy. W 2011 roku siły te wykorzystano do stłumienia masowych protestów w Bahrajnie.

Atak na saudyjski rurociąg naftowy

Arabia Saudyjska poinformowała również o kolejnym ataku na ważny rurociąg naftowy Wschód—Zachód w regionie Medyny. Według państwowej agencji SPA, która powołała się na przedstawiciela ministerstwa, po ataku wybuchł pożar, który został już ugaszony. Nie ma poszkodowanych, a działanie rurociągu nie zostało zakłócone.

Władze saudyjskie nie wskazały osób odpowiedzialnych za ostatni atak. Wcześniej ministerstwo spraw zagranicznych królestwa obarczyło odpowiedzialnością za inny atak proizrańskie ugrupowania z Iraku. Rurociąg umożliwia transport znacznych ilości ropy z Zatoki Perskiej do Morza Czerwonego, z ominięciem faktycznie zablokowanej Cieśniny Ormuz. Po atakach w połowie września został on tymczasowo zatrzymany, jednak obecnie ponownie działa.

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