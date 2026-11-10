Ізраїль може відкинути план президента Макрона щодо сил у Лівані — Jerusalem Post

Ізраїль, імовірно, виступить проти ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона щодо створення нових європейських військових сил на півдні Лівану, які мали б замінити Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL). Про це дипломатичне джерело повідомило Jerusalem Post.

Париж прагне сформувати нову систему безпеки вздовж ізраїльсько-ліванського кордону після завершення мандата UNIFIL. За даними Fox News, французька пропозиція передбачає багатонаціональний контингент чисельністю потенційно в кілька тисяч європейських військових для підтримки ліванської армії. Водночас чисельність, мандат, склад і держави-учасниці цих сил ще не визначили.

Позиція Італії та США

Італія, яку називають одним із ключових партнерів Франції, не підтримує розгортання своїх військових у межах запропонованого Парижем плану. Троє поінформованих співрозмовників повідомили Fox News Digital, що Рим не погоджується надати контингент, хоча раніше підтримував створення міжнародної коаліції після виведення UNIFIL. Італійський уряд публічно ці повідомлення не коментував.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що заміна UNIFIL не обов'язково має бути військовою місією. За його словами, Вашингтон розглядає можливість цивільного механізму перевірки виконання безпекових домовленостей на півдні Лівану. Він має контролювати райони, звідки очікується відведення ізраїльських військ у міру переходу контролю до ліванської армії, а також не допустити повернення «Хезболли».

Завершення мандата UNIFIL

Посол США в ООН Майк Волц заявив Fox News Digital, що UNIFIL у нинішньому вигляді не продовжить роботу. За ухваленою у серпні 2025 року резолюцією Ради Безпеки ООН мандат місії спливає 31 грудня 2026 року, після чого передбачене поетапне виведення сил протягом року.

Дискусія відбувається на тлі повільного виконання безпекової угоди між Ізраїлем і Ліваном, укладеної за посередництва США в червні. Вона пов'язує поступове виведення ізраїльських сил із визначених районів півдня Лівану з розгортанням там ліванських військових і заходами з роззброєння збройних угруповань.

Читай нас у