Izrael prawdopodobnie sprzeciwi się inicjatywie prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczącej utworzenia nowych europejskich sił wojskowych w południowym Libanie, które miałyby zastąpić Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (UNIFIL). Dyplomatyczne źródło poinformowało o tym The Jerusalem Post.

Paryż dąży do stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej po zakończeniu mandatu UNIFIL. Według Fox News francuska propozycja przewiduje wielonarodowy kontyngent liczący potencjalnie kilka tysięcy europejskich żołnierzy, którzy mieliby wspierać armię libańską. Jednocześnie liczebność, mandat, skład i państwa uczestniczące w tych siłach nie zostały jeszcze określone.

Stanowiska Włoch i USA

Włochy, wskazywane jako jeden z kluczowych partnerów Francji, nie popierają rozmieszczenia swoich wojsk w ramach planu zaproponowanego przez Paryż. Trzej poinformowani rozmówcy przekazali Fox News Digital, że Rzym nie zgadza się wysłać kontyngentu, choć wcześniej popierał utworzenie międzynarodowej koalicji po wycofaniu UNIFIL. Rząd Włoch nie skomentował publicznie tych doniesień.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że zastąpienie UNIFIL niekoniecznie musi oznaczać misję wojskową. Jak powiedział, Waszyngton rozważa cywilny mechanizm weryfikacji realizacji ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w południowym Libanie. Miałby on monitorować obszary, z których oczekuje się wycofania wojsk izraelskich w miarę przekazywania kontroli armii libańskiej, a także zapobiec powrotowi Hezbollahu.

Zakończenie mandatu UNIFIL

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz powiedział Fox News Digital, że UNIFIL nie będzie kontynuować działalności w obecnej formie. Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjętą w sierpniu 2025 roku mandat misji wygasa 31 grudnia 2026 roku, po czym przewidziane jest etapowe wycofywanie sił w ciągu roku.

Dyskusja odbywa się w warunkach powolnej realizacji porozumienia bezpieczeństwa między Izraelem a Libanem, zawartego w czerwcu za pośrednictwem USA. Łączy ono stopniowe wycofywanie sił izraelskich z wyznaczonych obszarów południowego Libanu z rozmieszczeniem tam wojsk libańskich oraz działaniami na rzecz rozbrojenia ugrupowań zbrojnych.

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