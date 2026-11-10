Израиль, вероятно, выступит против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании новых европейских военных сил на юге Ливана, которые должны заменить Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом дипломатический источник сообщил The Jerusalem Post.

Париж стремится сформировать новую систему безопасности вдоль израильско-ливанской границы после завершения мандата UNIFIL. По данным Fox News, французское предложение предусматривает многонациональный контингент численностью потенциально в несколько тысяч европейских военнослужащих для поддержки ливанской армии. При этом численность, мандат, состав и страны-участницы этих сил еще не определены.

Позиции Италии и США

Италия, которую называют одним из ключевых партнеров Франции, не поддерживает развертывание своих военных в рамках предложенного Парижем плана. Трое информированных собеседников сообщили Fox News Digital, что Рим не согласен предоставить контингент, хотя ранее поддерживал создание международной коалиции после вывода UNIFIL. Итальянское правительство публично эти сообщения не комментировало.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что замена UNIFIL не обязательно должна быть военной миссией. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность гражданского механизма проверки выполнения договоренностей по безопасности на юге Ливана. Он должен контролировать районы, откуда ожидается вывод израильских войск по мере перехода контроля к ливанской армии, а также не допустить возвращения «Хезболлы».

Завершение мандата UNIFIL

Посол США в ООН Майк Уолц заявил Fox News Digital, что UNIFIL в нынешнем виде не продолжит работу. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в августе 2025 года, мандат миссии истекает 31 декабря 2026 года, после чего предусмотрен поэтапный вывод сил в течение года.

Дискуссия проходит на фоне медленного выполнения соглашения по безопасности между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве США в июне. Оно связывает постепенный вывод израильских сил из определенных районов юга Ливана с развертыванием там ливанских военных и мерами по разоружению вооруженных группировок.

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