以色列可能会反对法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出的倡议，即在黎巴嫩南部组建新的欧洲军事部队，以取代联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）。一名外交消息人士向《耶路撒冷邮报》透露了这一消息。

UNIFIL任期结束后，巴黎希望在以黎边境沿线建立新的安全体系。据福克斯新闻报道，法国提议组建一支多国特遣队，规模可能达到数千名欧洲军人，以支持黎巴嫩军队。同时，这支部队的规模、任务授权、组成和参与国尚未确定。

意大利和美国的立场

被称为法国关键伙伴之一的意大利，不支持按照巴黎提出的计划部署本国军人。三名知情人士告诉福克斯新闻数字版，罗马不同意提供派遣部队，尽管此前曾支持在UNIFIL撤离后组建国际联盟。意大利政府未就这些报道公开发表评论。

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美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，替代UNIFIL的机构不一定必须是军事任务。他说，华盛顿正在考虑建立民事核查机制，以监督黎巴嫩南部安全安排的落实情况。该机制应监控预计将随控制权移交黎巴嫩军队而撤出以色列军队的地区，并防止真主党回归。

UNIFIL任期结束

美国驻联合国大使迈克·沃尔茨对福克斯新闻数字版表示，UNIFIL不会以目前的形式继续运作。根据联合国安理会于2025年8月通过的决议，该任务的任期将于2026年12月31日到期，随后计划在一年内分阶段撤出部队。

这一讨论发生在以色列和黎巴嫩在美国斡旋下于6月达成的安全协议执行缓慢的背景下。该协议将以色列军队从黎巴嫩南部指定地区逐步撤出，与黎巴嫩军队在当地部署以及解除武装团体武装的措施联系起来。

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