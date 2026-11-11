В Великобритании Консервативная партия отозвала прежнюю поддержку законопроекта о запрете конверсионных практик, направленных на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Об этом сообщает The Guardian. Министр по вопросам равенства Бриджит Филлипсон заявила, что Кеми Баденок не заинтересована в поддержке ЛГБТ+ людей и продвижении толерантности.

Позиция правительства

Проект закона о конверсионных практиках был опубликован в июне и сейчас находится на стадии консультаций. Документ предусматривает возможное наказание до пяти лет лишения свободы за попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека, если такие действия носят характер злоупотребления и причиняют серьёзный вред.

На прошлой неделе Баденок заявила, что законопроект может привести к арестам родителей за воспитание детей. Она согласилась с предположением журналиста, что это могло бы произойти, если бы родители отказались признавать идентификацию ребёнка как кошки. Правительственные чиновники отрицают такую возможность, подчёркивая, что для состава преступления необходимы характер злоупотребления, серьёзный вред и намерение изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека.

Филлипсон заявила, что почти десять лет существовал политический и международный консенсус относительно необходимости запретить злоупотребления, направленные на изменение сексуальности человека. Она также сказала, что, по её мнению, консерваторы следуют в своей риторике за партией Reform UK.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения консерваторов

Консерваторы объясняют изменение позиции обеспокоенностью относительно пределов действия законопроекта, в частности его положений о гендерной идентичности. Ранее Баденок, занимая должность министра по вопросам равенства в правительствах консерваторов, поддерживала законодательный запрет конверсионных практик.

Часть возражений изложена в докладе аналитического центра Policy Exchange. Его авторы считают, что положения о защите небинарных людей могут быть слишком широкими и распространяться, в частности, на тех, кто идентифицирует себя как кошка. В докладе также утверждается, что конверсионные практики встречаются сравнительно редко, а связанные с ними правонарушения уже могут подпадать под действующее законодательство.

Представитель Консервативной партии заявил, что Баденок не отказывалась от поддержки ЛГБТ+ людей. По его словам, инициатива лейбористского правительства может криминализировать честные исследовательские беседы с молодыми людьми перед меняющими жизнь операциями.

Читай нас в