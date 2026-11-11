W Wielkiej Brytanii Partia Konserwatywna wycofała wcześniejsze poparcie dla projektu ustawy zakazującej praktyk konwersyjnych, mających na celu zmianę orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej danej osoby. Poinformował o tym The Guardian. Minister ds. równości Bridget Phillipson oświadczyła, że Kemi Badenoch nie jest zainteresowana wspieraniem osób LGBT+ ani promowaniem tolerancji.

Stanowisko rządu

Projekt ustawy dotyczącej praktyk konwersyjnych opublikowano w czerwcu, a obecnie znajduje się on na etapie konsultacji. Dokument przewiduje możliwą karę do pięciu lat pozbawienia wolności za próby zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej danej osoby, jeśli takie działania mają charakter nadużycia i powodują poważną szkodę.

W ubiegłym tygodniu Badenoch powiedziała, że projekt ustawy może prowadzić do aresztowania rodziców za wychowywanie dzieci. Zgodziła się z przypuszczeniem dziennikarza, że mogłoby do tego dojść, gdyby rodzice odmówili uznania identyfikowania się ich dziecka jako kota. Przedstawiciele rządu zaprzeczają takiej możliwości, podkreślając, że dla zaistnienia przestępstwa konieczne są nadużyciowy charakter działań, poważna szkoda oraz zamiar zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej danej osoby.

Phillipson stwierdziła, że przez prawie dziesięć lat istniał polityczny i międzynarodowy konsensus co do potrzeby zakazania nadużyć mających na celu zmianę seksualności człowieka. Powiedziała także, że jej zdaniem konserwatyści naśladują w swojej retoryce partię Reform UK.

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Zastrzeżenia konserwatystów

Konserwatyści wyjaśniają zmianę stanowiska obawami dotyczącymi zakresu działania projektu ustawy, w szczególności jego przepisów o tożsamości płciowej. Wcześniej Badenoch, pełniąc funkcję minister ds. równości w rządach konserwatystów, popierała ustawowy zakaz praktyk konwersyjnych.

Część zastrzeżeń przedstawiono w raporcie think tanku Policy Exchange. Jego autorzy uważają, że przepisy chroniące osoby niebinarne mogą być zbyt szerokie i obejmować w szczególności osoby identyfikujące się jako kot. W raporcie stwierdzono również, że praktyki konwersyjne występują stosunkowo rzadko, a związane z nimi wykroczenia mogą już podlegać obowiązującemu prawodawstwu.

Przedstawiciel Partii Konserwatywnej oświadczył, że Badenoch nie wycofała poparcia dla osób LGBT+. Według niego inicjatywa rządu laburzystowskiego może kryminalizować uczciwe rozmowy rozpoznawcze z młodymi ludźmi przed operacjami zmieniającymi życie.

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