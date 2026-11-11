英国保守党撤回了此前对一项禁止转换实践法案的支持。该法案旨在禁止以改变个人性取向或性别认同为目的的做法。据《卫报》报道，平等事务大臣布里奇特·菲利普森表示，凯米·巴德诺赫对支持LGBT+人士和促进宽容不感兴趣。

政府立场

有关转换实践的法案草案于6月公布，目前正处于咨询阶段。该文件规定，若试图改变个人性取向或性别认同的行为具有虐待性质并造成严重伤害，可能面临最高五年监禁的处罚。

上周，巴德诺赫表示，该法案可能导致父母因抚养子女而被逮捕。她同意一名记者的推测，即如果父母拒绝承认孩子将自己认同为一只猫，这种情况可能发生。政府官员否认存在这种可能性，并强调，构成犯罪需要具备行为的虐待性质、严重伤害以及改变个人性取向或性别认同的意图。

菲利普森表示，近十年来，在禁止旨在改变个人性取向的虐待行为方面一直存在政治和国际共识。她还表示，她认为保守党在其言辞上效仿了英国改革党。

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保守党的反对意见

保守党解释称，改变立场是由于担忧法案的适用范围，尤其是其中关于性别认同的条款。此前，巴德诺赫在保守党政府中担任平等事务大臣时，支持通过立法禁止转换实践。

部分反对意见载于智库Policy Exchange的一份报告中。报告作者认为，保护非二元性别人士的条款可能过于宽泛，尤其可能适用于将自己认同为猫的人。报告还称，转换实践相对少见，相关违法行为可能已经受到现行法律规管。

保守党一名发言人表示，巴德诺赫并未放弃对LGBT+人士的支持。他说，工党政府的倡议可能会将年轻人在接受改变人生的手术前进行的诚实探索性谈话定为犯罪。

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