Консерватори Британії відкликали підтримку заборони конверсійних практик — The Guardian

У Великій Британії Консервативна партія відкликала попередню підтримку законопроєкту про заборону конверсійних практик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності людини. Про це повідомляє The Guardian. Міністерка з питань рівності Бріджит Філіпсон заявила, що Кемі Баденок не зацікавлена у підтримці ЛГБТ+ людей і просуванні толерантності.

Позиція уряду

Проєкт закону про конверсійні практики оприлюднили в червні, нині він перебуває на стадії консультацій. Документ передбачає можливе покарання до п’яти років ув’язнення за спроби змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність людини, якщо такі дії мають зловживальний характер і завдають серйозної шкоди.

Минулого тижня Баденок заявила, що законопроєкт може призвести до арештів батьків за виховання дітей. Вона погодилася з припущенням журналіста, що це могло б статися, якби батьки відмовилися визнавати ідентифікацію дитини як кішки. Урядовці заперечують таку можливість, наголошуючи, що для складу злочину необхідні зловживальний характер дій, серйозна шкода та намір змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність людини.

Філіпсон заявила, що майже десять років існував політичний і міжнародний консенсус щодо необхідності заборонити зловживання, спрямовані на зміну сексуальності людини. Вона також сказала, що консерватори, на її думку, наслідують партію Reform UK у своїй риториці.

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Заперечення консерваторів

Консерватори пояснюють зміну позиції занепокоєнням щодо меж дії законопроєкту, зокрема його положень про гендерну ідентичність. Раніше Баденок, обіймаючи посаду міністерки з питань рівності в урядах консерваторів, підтримувала законодавчу заборону конверсійних практик.

Частину заперечень викладено у звіті аналітичного центру Policy Exchange. Його автори вважають, що положення про захист небінарних людей можуть бути надто широкими та поширюватися, зокрема, на тих, хто ідентифікує себе як кішка. У звіті також стверджується, що конверсійні практики трапляються порівняно рідко, а пов’язані з ними правопорушення вже можуть підпадати під чинне законодавство.

Представник Консервативної партії заявив, що Баденок не відмовлялася від підтримки ЛГБТ+ людей. За його словами, ініціатива лейбористського уряду може криміналізувати чесні дослідницькі розмови з молодими людьми перед операціями, що змінюють життя.

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