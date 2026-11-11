В Германии уровень занятости среди иммигрантов составляет почти 70% и выше, чем в большинстве стран ЕС. Об этом говорится в докладе об интеграции, представленном в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Уполномоченная правительства по вопросам интеграции Натали Паўлик в целом положительно оценила ситуацию. По ее словам, интеграция стабильно улучшается, несмотря на существующие препятствия и вызовы. Она подчеркнула, что люди, постоянно проживающие в Германии, должны изучать язык и соблюдать законы страны.

Трудоустройство и миграционное происхождение

Доклад подготовила команда под руководством директора Немецкого центра исследований интеграции и миграции DeZIM Франка Кальтера, использовав государственную статистику, опросы и независимые исследования. Согласно его данным, около 30% населения Германии имеют миграционное происхождение, включая тех, у кого хотя бы один из родителей является иммигрантом.

Число работников без немецкого гражданства выросло примерно с 1,8 млн в 2009 году до 5,8 млн в 2025 году. Наибольший рост зафиксировали в сферах здравоохранения и социальных услуг.

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Проблемы с интеграцией

В то же время авторы доклада указывают на сложности с трудоустройством женщин с миграционным происхождением, особенно тех, у кого есть дети и чьи мужья работают. В таких семьях трудоустроены около 60% женщин, тогда как среди женщин в семьях с немецкими паспортами этот показатель составляет почти 88%.

Препятствия в доступе к образованию и рынку труда также испытывают преимущественно молодые мужчины, прибывшие в Германию как беженцы. Среди осужденных 40% не имеют немецкого гражданства, что существенно превышает их долю среди населения. В то же время люди без немецкого паспорта чаще сами становятся жертвами преступлений.

Паўлик раскритиковала сокращение финансирования интеграционных курсов, подчеркнув ключевую роль изучения языка. Социал-демократы также предлагают предоставить более стабильный статус проживания беженцам, которые уже некоторое время работают в Германии, в частности выходцам из Сирии и Украины.

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