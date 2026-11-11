W Niemczech wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów wynosi prawie 70% i jest wyższy niż w większości państw UE. Wynika to z raportu na temat integracji przedstawionego w Berlinie, informuje Deutsche Welle.

Pełnomocniczka rządu ds. integracji Natalie Pawlik ogólnie pozytywnie oceniła sytuację. Jak stwierdziła, integracja stale się poprawia mimo istniejących przeszkód i wyzwań. Podkreśliła, że osoby mieszkające na stałe w Niemczech muszą uczyć się języka i przestrzegać prawa tego kraju.

Zatrudnienie i pochodzenie migracyjne

Raport przygotował zespół kierowany przez dyrektora Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją DeZIM, Franka Kaltera, wykorzystując statystyki państwowe, sondaże i niezależne badania. Według jego danych około 30% ludności Niemiec ma pochodzenie migracyjne, w tym osoby, których co najmniej jedno z rodziców jest imigrantem.

Liczba pracowników bez niemieckiego obywatelstwa wzrosła z około 1,8 mln w 2009 roku do 5,8 mln w 2025 roku. Największy wzrost odnotowano w ochronie zdrowia i usługach społecznych.

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Problemy z integracją

Jednocześnie autorzy raportu wskazują na trudności z zatrudnieniem kobiet o pochodzeniu migracyjnym, szczególnie tych, które mają dzieci i których mężowie pracują. W takich rodzinach zatrudnionych jest około 60% kobiet, podczas gdy wśród kobiet w rodzinach z niemieckimi paszportami wskaźnik ten wynosi prawie 88%.

Bariery w dostępie do edukacji i rynku pracy dotyczą również przede wszystkim młodych mężczyzn, którzy przybyli do Niemiec jako uchodźcy. Wśród osób skazanych 40% nie ma niemieckiego obywatelstwa, co znacznie przewyższa ich udział w populacji. Jednocześnie osoby bez niemieckiego paszportu częściej same stają się ofiarami przestępstw.

Pawlik skrytykowała cięcia finansowania kursów integracyjnych, podkreślając kluczową rolę nauki języka. Socjaldemokraci proponują również przyznanie bardziej stabilnego statusu pobytowego uchodźcom, którzy już od pewnego czasu pracują w Niemczech, w tym osobom pochodzącym z Syrii i Ukrainy.

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