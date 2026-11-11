德国近70%的移民有工作——德国之声

德国移民的就业率接近70%，高于大多数欧盟国家。德国之声报道称，这一数据来自在柏林发布的一份融合报告。

德国政府负责融合事务的专员娜塔莉·帕夫利克总体上积极评价了当前形势。她表示，尽管存在障碍和挑战，融合状况仍在稳步改善。她强调，长期居住在德国的人必须学习语言并遵守该国法律。

就业与移民背景

该报告由德国融合与移民研究中心DeZIM主任弗兰克·卡尔特领导的团队编写，使用了官方统计数据、调查和独立研究。根据其数据，德国约30%的人口具有移民背景，其中包括父母至少一方为移民的人。

没有德国国籍的雇员人数从2009年的约180万增加到2025年的580万。医疗保健和社会服务领域的增长最为显著。

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融合问题

与此同时，报告作者指出，具有移民背景的女性在就业方面面临困难，尤其是那些有子女且丈夫在工作的女性。在这类家庭中，约60%的女性有工作；而在持有德国护照的家庭中，女性就业比例接近88%。

在获得教育和进入劳动力市场方面遇到障碍的，也主要是作为难民来到德国的年轻男性。在被判刑者中，40%没有德国国籍，显著高于他们在人口中的占比。同时，没有德国护照的人更常成为犯罪受害者。

帕夫利克批评削减融合课程的资金，强调语言学习具有关键作用。社会民主党人还提议，向已经在德国工作一段时间的难民提供更稳定的居留身份，其中包括来自叙利亚和乌克兰的人。

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