Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Cieśnina Ormuz „nigdy nie powróci” do statusu, jaki miała przed wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi. W wywiadzie dla Al Jazeery twierdził, że Teheran i Oman osiągnęły porozumienie w sprawie nadzoru nad tym szlakiem wodnym.

Według Ghalibafa porozumienie dotyczące cieśniny jest częścią siedmiopunktowej propozycji Iranu mającej zakończyć ośmiomiesięczny konflikt. Oświadczył także, że zasady obowiązujące w Cieśninie Ormuz powinny być określane przez prawo dwóch państw nadbrzeżnych, a Konwencja ONZ o prawie morza z 1982 roku, jego zdaniem, nie ma tam zastosowania.

Warunki Iranu dotyczące negocjacji

Ghalibaf poinformował, że Iran za pośrednictwem katarskiego mediatora przekazał USA odpowiedź zawierającą siedem warunków negocjacji pokojowych i obecnie oczekuje na oficjalną odpowiedź Waszyngtonu. Wśród wymienionych przez niego żądań są zniesienie wprowadzonej przez USA blokady morskiej i sankcji, odmrożenie irańskich środków, zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach oraz jednoznaczne ogłoszenie zakończenia wojny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczył, że żądania te znajdują się w Memorandum o porozumieniu z Islamabadu, podpisanym w czerwcu, a ich spełnienie jest warunkiem wstępnym negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ghalibaf dodał, że porozumienie jest możliwe, jeśli USA będą przestrzegać ustaleń i nie będą wysuwać nadmiernych żądań, jednocześnie nazywając brak zaufania Teheranu do Waszyngtonu główną przeszkodą.

Oświadczenia o mediacji i Jemenie

Ghalibaf twierdzi również, że amerykańscy urzędnicy podczas wizyty w Moskwie poprosili prezydenta Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, Władimira Putina, o pośrednictwo w bezpośrednich negocjacjach z Teheranem. Ostrzegł USA przed nowymi atakami na Iran.

Komentując walki w Jemenie między siłami międzynarodowo uznanego rządu, wspieranymi przez Arabię Saudyjską, a Huti, Ghalibaf oświadczył, że nikt nie powinien ingerować w konflikt. Według niego Iran jest gotowy pomóc w uregulowaniu sytuacji, jeśli zwrócą się o to zarówno władze Jemenu, jak i Arabia Saudyjska.

Czytaj nas na