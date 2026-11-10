周一，以色列约旦河西岸发生了涉及巴勒斯坦和犹太骚乱参与者的相互纵火焚烧财产事件。据《耶路撒冷邮报》报道，巴勒斯坦人首先在死海上方的犹太定居点米茨佩沙莱姆基布兹附近焚烧了一辆以色列汽车。

作为回应，以色列国防军在卡勒吉利耶省的阿祖恩村实施了宵禁。

贝塔附近设备遭纵火

随后，犹太骚乱参与者进入了纳布卢斯附近贝塔村一带。他们在商业区焚烧了建筑设备和车辆，据该报援引Army Radio的报道称。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该地区记录到多处纵火地点。没有关于因这些事件而实施逮捕的报道。截至发稿时，以色列国防军尚未就这些纵火事件发布单独声明。

布尔卡附近行动

另据报道，周一夜间，以色列军队在巴勒斯坦村庄布尔卡附近开展行动，以防止投掷石块及其他被军方称为恐怖主义的事件。以色列国防军表示，士兵发现数名巴勒斯坦人正准备向以色列人使用的公路投掷石块，随后开火并消除了威胁。

该报还指出，这并非本月首起类似事件。据报道，上周贝特乌马尔的阿拉伯居民在加芬阿米定居点农场附近焚烧了一辆以色列汽车。据Army Radio称，这据称是对犹太骚乱参与者在该镇焚烧属于巴勒斯坦人的汽车的回应。

关注我们在