Wzajemne podpalenia mienia na Zachodnim Brzegu — Jerusalem Post

W poniedziałek na Zachodnim Brzegu Jordanu w Izraelu doszło do wzajemnych podpaleń mienia z udziałem palestyńskich i żydowskich uczestników zamieszek. Według Jerusalem Post Palestyńczycy najpierw podpalili izraelski samochód w pobliżu kibucu Micpe Szalem, żydowskiego osiedla nad Morzem Martwym.

W odpowiedzi Siły Obronne Izraela wprowadziły godzinę policyjną w wiosce Azzun w gubernatorstwie Kalkilja.

Podpalenie sprzętu w pobliżu Beity

Następnie żydowscy uczestnicy zamieszek weszli do rejonu w pobliżu wioski Beita niedaleko Nablusu. Podpalili tam sprzęt budowlany i samochody w strefie handlowej, wynika z informacji Army Radio, na które powołuje się gazeta.

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W rejonie odnotowano liczne miejsca podpaleń. Nie informowano o zatrzymaniach w związku z tymi incydentami. Siły Obronne Izraela do czasu publikacji nie wydały odrębnego oświadczenia w sprawie podpaleń.

Operacja w pobliżu Burki

Osobno w nocy w poniedziałek izraelskie wojsko przeprowadziło operację w pobliżu palestyńskiej wioski Burka, aby zapobiec rzucaniu kamieniami i innym incydentom, które wojskowi nazwali terrorystycznymi. Jak oświadczyły Siły Obronne Izraela, żołnierze zauważyli kilku Palestyńczyków przygotowujących się do rzucania kamieniami w kierunku drogi używanej przez Izraelczyków i otworzyli ogień, neutralizując zagrożenie.

Gazeta zaznacza również, że nie były to pierwsze takie przypadki w tym miesiącu. W ubiegłym tygodniu arabscy mieszkańcy Beit Ummar mieli podpalić izraelski samochód w pobliżu farmy osiedleńczej Gafen Ami. Według Army Radio miała to być odpowiedź na podpalenie przez żydowskich uczestników zamieszek samochodów należących do Palestyńczyków w mieście.

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