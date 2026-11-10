Piosenkarka Dua Lipa uregulowała spór sądowy z muzykiem i producentem Bosko Kante dotyczący hitu Levitating. Strony poinformowały sąd o osiągnięciu porozumienia w dokumentach złożonych w poniedziałek, 9 listopada, podaje Rolling Stone.

Sprawa została oddalona z zakazem ponownego wniesienia, więc taki pozew nie może zostać złożony ponownie. Każda ze stron samodzielnie pokryje własne koszty sądowe i honoraria adwokatów. Warunki porozumienia nie zostały ujawnione; w szczególności nie wiadomo, czy przewiduje ono rekompensatę finansową lub wymienienie Kante w napisach utworu.

Roszczenia dotyczące remiksów

Kante złożył pozew w 2023 roku, zarzucając naruszenie praw autorskich i warunków kontraktu. Twierdził, że w 2019 roku producent Stephen Kozmeniuk zwrócił się do niego z prośbą o stworzenie i wykonanie partii z użyciem modulatora głosowego talk box dla Levitating.

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Według Kante zawarł on umowę licencyjną, która zezwalała na wykorzystanie jego wykonania w oryginalnej wersji piosenki wydanej 26 marca 2020 roku. Jednocześnie muzyk podkreślał, że umowa ta nie obejmowała późniejszych remiksów utworu, w tym wersji z udziałem DaBaby.

Inne sprawy dotyczące piosenki

Adwokat Kante, Nyail Benjamin, oświadczył, że spór jego klienta z Warner został uregulowany, i podkreślił znaczenie właściwego wykorzystania, uznania i wynagradzania wkładu artystów w projekty dużych wytwórni. Przedstawiciele Lipy, Warner Records i Kozmeniuka nie odpowiedzieli na prośby Rolling Stone o komentarz.

Pozew Kante był jednym z kilku sporów sądowych wokół Levitating i jedynym, który zakończył się ugodą. Wcześniej sąd oddalił pozew florydzkiego zespołu reggae Artikal Sound System, a także pozew autorów piosenek L. Russella Browna i Sandy'ego Linzera.

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