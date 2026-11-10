歌手杜阿·利帕已就热门歌曲《Levitating》与音乐人兼制作人博斯科·坎特达成诉讼和解。双方在周一、11月9日提交的文件中告知法院已达成协议，《滚石》报道。

该案被有偏见地驳回，因此无法再次提起同类诉讼。双方将各自承担自身的诉讼费用和律师费。和解条款尚未披露；尤其是，目前尚不清楚协议是否包含金钱赔偿，或是否会在歌曲署名中列出坎特。

有关混音版本的主张

坎特于2023年提起诉讼，称存在侵犯版权和违反合同条款的行为。他声称，2019年，制作人斯蒂芬·科兹梅纽克曾联系他，请他为《Levitating》创作并演奏一段使用talk box人声调制器的声部。

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坎特称，他签署了一项许可协议，允许在2020年3月26日发行的歌曲原版中使用其演奏。与此同时，这名音乐人坚持认为，该协议并不适用于此后推出的歌曲混音版本，其中包括与DaBaby合作的版本。

围绕该歌曲的其他案件

坎特的律师奈尔·本杰明表示，其客户与华纳之间的争议已经解决，并强调应当妥善使用、认可和报酬艺术家对大型唱片公司项目作出的贡献。利帕、华纳唱片和科兹梅纽克的代表均未回应《滚石》的置评请求。

坎特的诉讼是围绕《Levitating》的数起法律纠纷之一，也是唯一以和解告终的一起。此前，法院驳回了佛罗里达雷鬼乐队Artikal Sound System的诉讼，以及词曲作者L. Russell Brown和Sandy Linzer的诉讼。

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