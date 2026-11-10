Певица Дуа Липа урегулировала судебный спор с музыкантом и продюсером Боско Канте по поводу хита Levitating. Стороны уведомили суд о достижении соглашения в документах, поданных в понедельник, 9 ноября, сообщает Rolling Stone.

Дело было прекращено с запретом на повторное обращение в суд, поэтому такой иск невозможно подать снова. Каждая из сторон самостоятельно покроет собственные судебные издержки и гонорары адвокатов. Условия договоренности не раскрываются; в частности, неизвестно, предусматривает ли она денежную компенсацию или указание Канте в кредитах композиции.

Претензии по поводу ремиксов

Канте подал иск в 2023 году, заявив о нарушении авторского права и условий контракта. Он утверждал, что в 2019 году продюсер Стивен Козменюк обратился к нему с просьбой создать и исполнить партию с использованием голосового модулятора talk box для Levitating.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Канте, он заключил лицензионное соглашение, которое разрешало использовать его исполнение в оригинальной версии песни, выпущенной 26 марта 2020 года. При этом музыкант настаивал, что это соглашение не распространялось на последующие ремиксы трека, среди которых была версия с участием DaBaby.

Другие дела по поводу песни

Адвокат Канте Найл Бенджамин заявил, что спор его клиента с Warner урегулирован, и подчеркнул важность надлежащего использования, признания и вознаграждения вклада артистов в проекты крупных лейблов. Представители Липы, Warner Records и Козменюка не ответили на запросы Rolling Stone о комментарии.

Иск Канте был одним из нескольких судебных споров вокруг Levitating и единственным, завершившимся урегулированием. Ранее суд отклонил иск флоридской регги-группы Artikal Sound System, а также иск авторов песен Л. Расселла Брауна и Сэнди Линзера.

Читай нас в