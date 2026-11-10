В России, государстве-агрессоре, Министерство цифрового развития предложило обязать операторов дата-центров отключать неприоритетных клиентов, если будет не хватать ресурсов для создания резерва мощностей для государственных нужд. Как сообщает Meduza, предложение связано с указом, который Владимир Путин подписал 2 ноября.

Резерв в 10% мощностей

Указ обязывает частных владельцев дата-центров зарезервировать 10% имеющегося пространства и мощностей для нужд государства. 6 ноября российское Минцифры провело встречу по механизму реализации этого решения.

Операторы должны предоставлять резервные мощности сервисам из «белых списков». После запроса от министерства или созданной указом подкомиссии дата-центры будут иметь 24 часа для ответа. Если свободных ресурсов не будет, оператору придется отключать действующих клиентов. Для этого компаниям предлагают заранее определять приоритетность клиентов.

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Временные требования без установленного срока

По предложению министерства отключение клиентов будут считать обстоятельством непреодолимой силы, которое освободит операторов от ответственности. В то же время, по данным источников российского РБК, невыполнение требований по резервированию мощностей может стать основанием для введения временного управления.

В Минцифры назвали обсуждаемые меры временными, однако конкретную дату их завершения не установили: требования будут действовать до отмены или изменения указа. Представитель министерства заявил, что механизмы исполнения указа еще прорабатываются совместно с экспертами и участниками рынка.

В конце августа Путин подписал отдельный указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили защиту от угроз безопасности, в том числе атак украинских дронов. Это произошло после серии ударов Сил обороны Украины по дата-центрам, принадлежавшим «Яндексу», а затем — «Сбербанку».

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