W Rosji, państwie-agresorze, Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego zaproponowało zobowiązanie operatorów data center do odłączania niepriorytetowych klientów, jeśli zabraknie zasobów na utworzenie rezerwy mocy na potrzeby państwa. Jak informuje Meduza, propozycja jest związana z dekretem podpisanym przez Władimira Putina 2 listopada.

Rezerwa 10% mocy

Dekret zobowiązuje prywatnych właścicieli data center do zarezerwowania 10% dostępnej przestrzeni i mocy na potrzeby państwa. 6 listopada rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego przeprowadziło spotkanie dotyczące mechanizmu wdrożenia tej decyzji.

Operatorzy mają zapewniać rezerwowe moce usługom z „białych list”. Po otrzymaniu zapytania od ministerstwa lub podkomisji utworzonej na mocy dekretu data centra będą miały 24 godziny na odpowiedź. Jeśli nie będzie wolnych zasobów, operator będzie musiał odłączać obecnych klientów. W tym celu firmom proponuje się wcześniejsze określenie priorytetów klientów.

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Tymczasowe wymagania bez określonego terminu

Zgodnie z propozycją ministerstwa odłączanie klientów będzie uznawane za okoliczność siły wyższej, która zwolni operatorów z odpowiedzialności. Jednocześnie, według źródeł rosyjskiego RBC, niewykonanie wymagań dotyczących rezerwowania mocy może stać się podstawą do wprowadzenia tymczasowego zarządu.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego nazwało omawiane środki tymczasowymi, jednak nie ustaliło konkretnej daty ich zakończenia: wymagania będą obowiązywać do uchylenia lub zmiany dekretu. Przedstawiciel ministerstwa oświadczył, że mechanizmy wykonania dekretu są nadal opracowywane wspólnie z ekspertami i uczestnikami rynku.

Pod koniec sierpnia Putin podpisał odrębny dekret, który pozwala wprowadzać tymczasowy zarząd w obiektach infrastruktury krytycznej, których właściciele nie zapewnili ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w tym atakami ukraińskich dronów. Stało się to po serii uderzeń Sił Obronnych Ukrainy w data centra należące do Yandexu, a później do Sbierbanku.

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