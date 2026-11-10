W USA gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul uruchomiła program niezależnego testowania systemów sztucznej inteligencji. Przewiduje on kontrolę pracy firm rozwijających AI przez niezależnych badaczy, zamiast opierania się wyłącznie na ocenach samych firm. Jak informuje Engadget, jest to pierwszy w USA stanowy program testowania AI tego rodzaju.

Badania na Uniwersytecie Binghamtona

Testowaniem zajmie się Nowojorskie Centrum Odpowiedzialności i Badań nad AI przy Uniwersytecie Binghamtona. Do pracy zaangażowanych zostanie ponad 80 naukowców ze stanu Nowy Jork. Na potrzeby badań centrum będzie wykorzystywać zasoby obliczeniowe Empire AI — publiczno-prywatnego partnerstwa w dziedzinie AI o wartości 500 mln dolarów.

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Według biura Hochul centrum będzie testować zaawansowane systemy AI, badać związane z nimi zagrożenia i przygotowywać dane na potrzeby podejmowania decyzji przez urzędników państwowych. Będzie tam również badane, jak można odpowiedzialnie wykorzystywać technologie w medycynie i odkryciach naukowych.

Wymogi dla dużych deweloperów

Program będzie mógł analizować wyłącznie informacje, które firmy ujawniają publicznie. Ustawa RAISE, podpisana przez Hochul w ubiegłym roku, zobowiązuje dużych deweloperów AI do rejestracji w stanie do 1 stycznia 2027 roku. Następnie muszą oni publikować ramy bezpieczeństwa i raporty dotyczące przejrzystości, a także zgłaszać krytyczne incydenty związane z bezpieczeństwem w ciągu 72 godzin.

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