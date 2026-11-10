В США губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул запустила программу независимого тестирования систем искусственного интеллекта. Она предусматривает проверку работы компаний-разработчиков ИИ независимыми исследователями, а не опирается только на оценки самих компаний. Как сообщает Engadget, это первая государственная программа тестирования ИИ такого типа в США.

Исследования в Университете Бингемтона

Тестированием будет заниматься Нью-Йоркский центр ответственности и исследований в сфере ИИ при Университете Бингемтона. К работе привлекут более 80 ученых из штата Нью-Йорк. Для исследований центр будет использовать вычислительные ресурсы Empire AI — государственно-частного партнерства в сфере ИИ стоимостью 500 млн долларов.

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По информации офиса Хокул, центр будет проверять передовые системы ИИ, изучать связанные с ними риски и готовить данные для принятия решений государственными должностными лицами. Также там будут исследовать возможности ответственного применения технологий в медицине и научных открытиях.

Требования к крупным разработчикам

Программа сможет анализировать только сведения, которые компании публикуют. Закон RAISE, подписанный Хокул в прошлом году, обязывает крупных разработчиков ИИ зарегистрироваться в штате до 1 января 2027 года. После этого они должны публиковать рамки безопасности и отчеты о прозрачности, а также сообщать о критических инцидентах, связанных с безопасностью, в течение 72 часов.

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