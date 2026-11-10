Штат Нью-Йорк запустив програму незалежного тестування ШІ — Engadget

У США губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул запустила програму незалежного тестування систем штучного інтелекту. Вона передбачає перевірку роботи компаній-розробників ШІ незалежними дослідниками, а не покладається лише на оцінки самих компаній. Як повідомляє Engadget, це перша державна програма тестування ШІ такого типу у США.

Дослідження в Університеті Бінгемтона

Тестуванням займатиметься Нью-Йоркський центр відповідальності та досліджень у сфері ШІ при Університеті Бінгемтона. До роботи залучать понад 80 науковців зі штату Нью-Йорк. Для досліджень центр використовуватиме обчислювальні ресурси Empire AI — державно-приватного партнерства у сфері ШІ вартістю 500 млн доларів.

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За інформацією офісу Гокул, центр перевірятиме передові системи ШІ, вивчатиме пов’язані з ними ризики та готуватиме дані для ухвалення рішень державними посадовцями. Також там досліджуватимуть можливості відповідального застосування технологій у медицині та наукових відкриттях.

Вимоги до великих розробників

Програма зможе аналізувати лише відомості, які компанії оприлюднюють. Закон RAISE, підписаний Гокул торік, зобов’язує великих розробників ШІ зареєструватися у штаті до 1 січня 2027 року. Після цього вони мають публікувати рамки безпеки й звіти про прозорість, а також повідомляти про критичні інциденти, пов’язані з безпекою, протягом 72 годин.

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