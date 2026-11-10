在作为侵略国的俄罗斯，数字发展部提议要求数据中心运营商在缺乏为国家需求建立容量储备的资源时，断开非优先客户的服务。Meduza报道称，该提议与弗拉基米尔·普京于11月2日签署的一项法令有关。

预留10%的容量

该法令要求数据中心的私人业主为国家需求预留现有空间和容量的10%。11月6日，俄罗斯数字发展部举行会议，讨论落实这一决定的机制。

运营商必须向“白名单”中的服务提供备用容量。在收到该部或由法令设立的小组委员会的请求后，数据中心将有24小时作出答复。如果没有可用资源，运营商将不得不切断现有客户的服务。为此，建议企业提前确定客户的优先级。

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没有明确期限的临时要求

根据该部的提议，断开客户服务将被视为不可抗力情形，从而免除运营商的责任。与此同时，据俄罗斯RBC的消息人士称，未能满足容量预留要求可能成为实行临时管理的理由。

数字发展部称正在讨论的措施是临时性的，但没有确定具体结束日期：这些要求将一直有效，直至该法令被废除或修改。该部一名代表表示，法令执行机制仍在与专家和市场参与者共同研究。

8月底，普京签署了另一项法令，允许对关键基础设施设施实行临时管理，条件是其业主未能确保防范安全威胁，包括乌克兰无人机袭击。这发生在乌克兰国防力量对属于Yandex的数据中心发动一系列打击，以及随后对属于俄罗斯联邦储蓄银行的数据中心发动打击之后。

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