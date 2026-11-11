Совет экономических экспертов Германии повысил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2026 году до 1,3%. Это на 0,8 процентного пункта больше оценки, опубликованной весной. В 2027 году эксперты ожидают роста ВВП на 1,0%, сообщает Tagesschau.

Экспорт и государственные расходы

По оценке совета, одним из факторов оживления экономики стали более высокие, чем ожидалось, объемы экспорта. На динамику также повлияли государственные расходы. Ранее правительство Германии и ведущие экономические институты страны также повысили прогноз роста экономики на 2026 год до 1,3%.

В 2027 году росту, как ожидается, будут способствовать прежде всего государственные инвестиции и частное потребление. Совет снизил прогноз инфляции на 2026 год с 3,0% до 2,8%. В то же время на 2027 год он ожидает ускорения роста цен до 3,3%.

Предложения по бюджету и налогам

Несмотря на улучшение макроэкономического прогноза, совет предупредил о все большем давлении на государственные финансы. По его оценке, в среднесрочной перспективе прогнозируемые расходы федерального бюджета и системы социального страхования будут существенно превышать доходы.

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Председатель совета Моника Шнитцер заявила, что ограничение роста расходов федерального бюджета неизбежно. Среди предложенных шагов — отмена пенсии без сокращения выплат для людей с длительным страховым стажем, известной как «пенсия с 63 лет», а также отмена Mütterrente III.

Эксперты также предлагают с 2031 года постепенно сокращать кредитное финансирование оборонных расходов. Даже при сокращении неэффективных и вредных для окружающей среды субсидий, по их расчетам, будет сохраняться финансовый разрыв на уровне не менее 2,4% ВВП. Среди возможных источников доходов совет назвал специальный оборонный сбор, повышение подоходного налога, налога с оборота и налогов на прибыль.

Специальный сбор на оборону при разных ставках мог бы принести в 2027 году до 30,7 млрд евро. Отдельно совет предложил объединить жилищную помощь, доплату на детей и базовое социальное обеспечение. По его оценке, это могло бы усилить стимулы к трудоустройству, снизить риск бедности и уменьшить нагрузку на государственные финансы.

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