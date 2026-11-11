Niemiecka Rada Ekspertów Gospodarczych podniosła prognozę wzrostu realnego produktu krajowego brutto kraju w 2026 roku do 1,3%. To o 0,8 punktu procentowego więcej niż w ocenie opublikowanej wiosną. W 2027 roku eksperci oczekują wzrostu PKB o 1,0%, informuje Tagesschau.

Eksport i wydatki państwowe

Według oceny rady jednym z czynników ożywienia gospodarczego były większe, niż oczekiwano, wolumeny eksportu. Na dynamikę wpłynęły również wydatki państwowe. Wcześniej rząd Niemiec i czołowe instytuty gospodarcze kraju także podniosły prognozę wzrostu gospodarczego na 2026 rok do 1,3%.

W 2027 roku wzrost ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje publiczne i konsumpcję prywatną. Rada obniżyła prognozę inflacji na 2026 rok z 3,0% do 2,8%. Jednocześnie na 2027 rok oczekuje przyspieszenia wzrostu cen do 3,3%.

Propozycje dotyczące budżetu i podatków

Mimo poprawy prognozy makroekonomicznej rada ostrzegła przed coraz większą presją na finanse publiczne. Według jej oceny w średnim okresie prognozowane wydatki budżetu federalnego i systemu ubezpieczeń społecznych będą znacząco przewyższać dochody.

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Przewodnicząca rady Monika Schnitzer oświadczyła, że ograniczenie wzrostu wydatków budżetu federalnego jest nieuniknione. Wśród proponowanych kroków jest zniesienie emerytury bez obniżenia świadczeń dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym, znanej jako „emerytura od 63. roku życia”, a także zniesienie Mütterrente III.

Eksperci proponują również od 2031 roku stopniowo ograniczać finansowanie kredytowe wydatków na obronność. Nawet przy ograniczeniu nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska subsydiów, według ich wyliczeń pozostanie luka finansowa wynosząca co najmniej 2,4% PKB. Wśród możliwych źródeł dochodów rada wymieniła specjalną opłatę na obronność, podwyżkę podatku dochodowego, podatku obrotowego i podatków od zysków.

Specjalna opłata na obronność przy różnych stawkach mogłaby przynieść w 2027 roku do 30,7 mld euro. Osobno rada zaproponowała połączenie pomocy mieszkaniowej, dodatku na dzieci i podstawowego zabezpieczenia socjalnego. Według jej oceny mogłoby to zwiększyć zachęty do podejmowania pracy, zmniejszyć ryzyko ubóstwa i ograniczyć obciążenie finansów publicznych.

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