W Arabii Saudyjskiej obywatelka Kenii Esther Wanjiru Mutoni została skazana na 100 batów za urodzenie dziecka poza małżeństwem. Wyrok wydano w październiku. Poinformował o tym RMF24.

Ciąża stała się podstawą sprawy

Mutoni pracowała w Arabii Saudyjskiej jako pomoc domowa i opiekowała się dziećmi. Zaszła w ciążę podczas krótkiej relacji z obywatelem Egiptu, który później wyjechał z kraju. Według portalu ojciec dziecka nie poniesie odpowiedzialności w tej sprawie.

Władze dowiedziały się o sytuacji po tym, jak kobieta urodziła w szpitalu. Placówki medyczne w kraju są zobowiązane zgłaszać takie przypadki. Organizacje praw człowieka wskazują, że przepisy dotyczące pozamałżeńskich relacji seksualnych stosuje się przede wszystkim wobec kobiet, ponieważ ciąża może stanowić dowód naruszenia.

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Kara według norm szariatu

Według organizacji Do Bold, cytowanej przez RMF24, wiele niezamężnych kobiet w Arabii Saudyjskiej rodzi w domu, aby uniknąć zgłoszenia przez szpitale władzom.

Jak podaje portal, szariat przewiduje za zakazane stosunki seksualne dla osób niepozostających w małżeństwie 100 batów, a dla osób w małżeństwie — ukamienowanie. Jednocześnie szariat nie jest jednym skodyfikowanym prawem: jego interpretacje, w tym dotyczące dowodów i stosowania kar, różnią się między szkołami prawa muzułmańskiego.

RMF24 zaznacza również, że kary cielesne przewiduje ustawodawstwo tylko części państw muzułmańskich, w tym Arabii Saudyjskiej, Iranu i Afganistanu, a także niektórych regionów Nigerii i Indonezji. Nie wszędzie takie kary są faktycznie wykonywane.

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