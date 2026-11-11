德国经济专家委员会将该国2026年实际国内生产总值增长预测上调至1.3%。这比春季公布的预估高出0.8个百分点。专家预计，2027年GDP将增长1.0%，Tagesschau报道。

出口和政府支出

委员会评估认为，高于预期的出口量是经济回暖的因素之一。政府支出也影响了这一走势。此前，德国政府和该国主要经济研究机构也将2026年经济增长预测上调至1.3%。

预计2027年的增长将主要由公共投资和私人消费推动。委员会将2026年通胀预测从3.0%下调至2.8%。同时，委员会预计2027年价格涨幅将加快至3.3%。

预算和税收建议

尽管宏观经济预测有所改善，委员会警告称，公共财政将面临日益加大的压力。委员会评估认为，在中期内，联邦预算和社会保险体系的预计支出将显著超过收入。

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委员会主席莫妮卡·施尼策尔表示，限制联邦预算支出的增长不可避免。建议措施包括取消面向具有长期缴费记录人员、且不削减待遇的养老金，即所谓的“63岁退休金”，以及取消Mütterrente III。

专家还建议从2031年起逐步减少以信贷融资的国防开支。根据其测算，即使削减低效和有害环境的补贴，仍将存在至少相当于GDP 2.4%的资金缺口。委员会列出的潜在收入来源包括特别国防附加费、提高所得税、营业税和利润税。

按不同税率征收的特别国防附加费，2027年可带来最高307亿欧元收入。此外，委员会建议合并住房补助、儿童补贴和基本社会保障。委员会评估认为，这可能提高就业激励、降低贫困风险，并减轻公共财政负担。

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