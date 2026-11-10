В городе Йонгин в Южной Корее местные власти проверят программу в Корейской народной деревне, где актеры в гриме призраков пугают детей, чтобы те пообещали изменить свое поведение. В городские власти через государственный портал онлайн-петиций поступило девять жалоб, также в полицию подали заявление с требованием расследовать возможное жестокое обращение с детьми, сообщает Korea Herald.

Проверка с участием специалистов

Власти Йонгина планируют посетить народную деревню позже в этом месяце вместе со специалистами по вопросам детей и сотрудниками полиции. Чиновники отметили, что сейчас сложно квалифицировать программу как жестокое обращение с детьми.

Программу называют «воспитанием призраками». Родители приводят детей, которые, в частности, капризничают, отказываются мыться или привередливы в еде. Актеры в образах призраков разговаривают с ребенком и не прекращают этого, пока он не пообещает изменить свое поведение.

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Спор после видео певицы

Дискуссия усилилась после того, как певица Ли Чи Хе показала на YouTube участие в программе двух своих дочерей. Ее младшая пятилетняя дочь испугалась актера. После того как мать сказала, что девочка не любит мыться, исполнитель заявил, что микробы — друзья призраков, и пригрозил забрать детей, которые не купаются и не чистят зубы. Девочка заплакала и пообещала мыться и делать домашние задания.

Администрация народной деревни заявила, что родители добровольно записывают детей на программу, а сеанс немедленно прекращают, если ребенок сильно пугается. Программа завершится в этом сезоне после окончания вечерних часов работы в воскресенье, а в следующем году ее формат планируют изменить. Критики считают, что коррекция поведения через страх может вызвать у маленьких детей чрезмерную тревожность и длительный эмоциональный вред, тогда как сторонники подчеркивают согласие родителей.

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