W mieście Yongin w Korei Południowej lokalne władze sprawdzą program w Koreańskiej Wiosce Ludowej, w którym aktorzy w charakteryzacji duchów straszą dzieci, aby obiecały zmienić swoje zachowanie. Do władz miasta wpłynęło dziewięć skarg za pośrednictwem rządowego portalu petycji internetowych, a na policję złożono również zawiadomienie z żądaniem zbadania możliwego znęcania się nad dziećmi, informuje Korea Herald.

Kontrola z udziałem specjalistów

Władze Yonginu planują odwiedzić wioskę ludową jeszcze w tym miesiącu wraz ze specjalistami ds. dzieci i funkcjonariuszami policji. Urzędnicy zaznaczyli, że obecnie trudno zakwalifikować ten program jako znęcanie się nad dziećmi.

Program nazywany jest „wychowaniem duchami”. Rodzice przyprowadzają dzieci, które między innymi kapryszą, odmawiają mycia się lub są wybredne w jedzeniu. Aktorzy przebrani za duchy rozmawiają z dzieckiem i nie przestają, dopóki nie obieca ono zmienić swojego zachowania.

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Spór po nagraniu piosenkarki

Dyskusja nasiliła się po tym, jak piosenkarka Lee Ji-hye pokazała na YouTube udział swoich dwóch córek w programie. Jej młodsza, pięcioletnia córka przestraszyła się aktora. Gdy matka powiedziała, że dziewczynka nie lubi się myć, wykonawca stwierdził, że zarazki są przyjaciółmi duchów, i zagroził zabraniem dzieci, które się nie kąpią i nie myją zębów. Dziewczynka rozpłakała się i obiecała się myć oraz odrabiać pracę domową.

Administracja wioski ludowej oświadczyła, że rodzice dobrowolnie zapisują dzieci do programu, a sesja jest natychmiast przerywana, jeśli dziecko bardzo się przestraszy. Program zakończy się w tym sezonie po zakończeniu niedzielnych wieczornych godzin działalności, a w przyszłym roku planowana jest zmiana jego formatu. Krytycy uważają, że korygowanie zachowania poprzez strach może wywołać u małych dzieci nadmierny lęk i trwałe szkody emocjonalne, podczas gdy zwolennicy podkreślają zgodę rodziców.

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