韩国龙仁市地方政府将调查韩国民俗村的一项项目：演员化着鬼怪妆容吓唬儿童，让他们承诺改变行为。据《韩国先驱报》报道，市政府通过政府在线请愿平台收到九起投诉，警方还收到一份要求调查是否存在虐待儿童行为的报案。

专家参与调查

龙仁市政府计划于本月晚些时候，与儿童事务专家和警察一起前往民俗村。官员表示，目前很难将该项目定性为虐待儿童。

该项目被称为“鬼怪教育”。家长会带来包括爱闹脾气、拒绝洗澡或挑食在内的儿童。扮成鬼怪的演员会与孩子交谈，并持续进行，直到孩子承诺改变行为。

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歌手视频引发争议

歌手李智惠在YouTube上展示自己的两个女儿参与该项目后，讨论更加激烈。她五岁的小女儿被一名演员吓到。母亲说女孩不喜欢洗澡后，演员称细菌是鬼怪的朋友，并威胁要带走不洗澡、不刷牙的孩子。女孩哭了，并承诺洗澡和做家庭作业。

民俗村管理方表示，家长是自愿为孩子报名参加该项目的，如果孩子受到严重惊吓，活动会立即停止。该项目将在周日夜间营业时间结束后于本季结束，明年计划改变其形式。批评者认为，通过恐惧纠正行为可能导致幼儿过度焦虑和长期情感伤害，而支持者则强调家长同意。

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