伊朗称处决三名抗议期间被捕者——半岛电视台

伊朗司法部门称，已处决3名今年1月全国性抗议活动期间被拘留的年轻男子。伊朗当局称，他们因涉嫌代表美国和以色列袭击德黑兰附近的政府机构并破坏财产而被处决。半岛电视台报道了该国加强国内管控的情况。

对抗议者的惩罚

伊朗当局将反政府示威称为一次政变企图，并称其由与美国和以色列有关联的“恐怖分子”组织。与此同时，联合国独立实况调查团得出结论称，当局在暴力镇压抗议活动期间犯下了反人类罪。人权组织曾表示，有数千人死亡，主要发生在1月8日和9日夜间。

挪威人权组织Hengaw称，今年以来，伊朗至少处决了79名政治或宗教囚犯，其中包括40名在1月抗议活动期间被拘留的人。一些人在因间谍罪被判刑后遭处决。国外人权组织还指出，在以处决告终的政治案件中，存在酷刑、强迫供述以及侵犯公平审判权的指控。

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对公共空间的控制

在与美国的战争以及面临新一轮打击威胁的背景下，伊朗当局正在加强对公共场所的控制。10月30日，数百人——主要是Z世代成员——聚集在德黑兰伊朗沙赫尔街的咖啡馆，以服装和妆容庆祝万圣节。几小时后，骑摩托车者和便衣安全人员驱散人群并关闭店铺；有报道称发生了拘留和袭击事件。

随后，在同一条街上设立了政府支持者的站点，他们高喊“革命”口号并挥舞旗帜。Janfada，即“自我牺牲”运动的参与者在那里接受武器使用训练和其他支持，以加入巴斯基——伊斯兰革命卫队的内部准军事组织。警方还批评了伊朗沙赫尔街和萨纳伊街上的青年集会，并在近几个月关闭了咖啡馆和其他场所。

当局继续监督强制着装规定的遵守情况，尽管在与马赫萨·阿米尼之死有关的2022年至2023年抗议活动后，越来越多的女性在德黑兰和其他城市的公共场所不戴头巾。保守派媒体代表侯赛因·沙里亚特马达里称，不遵守头巾要求是“敌人”在未来战争中的工具之一。

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