在美国，自然保护非营利组织The Conservation Fund以850万美元购得前总统吉米·卡特家族位于佐治亚州普莱恩斯镇附近的农场。该地块面积约为2458英亩，The Hill报道。

美国第39任总统吉米·卡特在这片土地上长大，并在一生中多次回到这里。该组织表示，希望将这块地保留为野生动物栖息地，并在未来向游客开放。

该地区的规划

The Conservation Fund计划于2028年将这处房产移交给佐治亚州自然资源部。这将使附近的拉纳哈西溪野生动物管理区扩大至近7000英亩。

该地块最快可能于2027年向游客开放。届时可能允许狩猎、钓鱼及其他户外休闲活动。The Conservation Fund中南东部地区副总裁斯泰西·芬德伯克表示，该组织希望确保这片土地为后代保存下来。

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与卡特家族的联系

吉米·卡特童年时曾与父亲一起在农场劳作，种植花生和其他作物。1952年父亲去世后，他离开美国海军服役，返回普莱恩斯并接管家族企业。

这位前总统的孙子杰森·卡特表示，这片土地对家人而言不仅是一座农场，也是其祖父母珍视的家园。吉米·卡特于2024年12月去世，享年100岁。

自然保护遗产

卡特在担任总统期间签署了1980年《阿拉斯加国家利益土地保护法》。该法律保护了超过1.04亿英亩土地，至今仍是美国历史上受保护公共土地面积最大规模的一次扩展。

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