奥地利政府提交了一项加强间谍法的法案。该倡议规定，对针对欧盟和国际组织的情报活动追究刑事责任。《独立报》报道。

新增犯罪构成

现行奥地利法律明确禁止损害奥地利自身利益的间谍活动，但未涵盖情报活动针对其他国家或国际机构的情形。新法案旨在修正这一规定。

外交部长贝娅特·迈因尔-赖辛格表示，针对奥地利的间谍活动最高刑罚计划从五年监禁提高至十年。对于针对欧盟或国际组织的间谍活动，拟规定最高五年监禁的刑罚。

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保护维也纳的国际机构

该文件还将明确禁止招募特工，以及同意被招募为特工。据官员称，这项措施主要针对使用所谓的一次性特工——这些人被招募执行低层级的间谍任务，且未必会被告知任务的真正目的。

维也纳设有多个联合国机构，包括国际原子能机构，以及欧洲安全与合作组织和石油输出国组织。迈因尔-赖辛格表示，间谍活动对国家安全及其作为40多个国际组织所在地的声誉构成威胁。

该法案须经议会批准才能生效。类似倡议早在2024年就曾宣布，但前政府未能在选举前就相关立法达成一致。外交部长指出，自2025年3月以来，奥地利已在63起案件中拒绝向外交官发放入境签证，并驱逐了8名俄罗斯外交官。

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