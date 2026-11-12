Rząd Austrii przedstawił projekt ustawy o zaostrzeniu przepisów dotyczących szpiegostwa. Inicjatywa przewiduje odpowiedzialność karną za działalność wywiadowczą przeciwko Unii Europejskiej i organizacjom międzynarodowym. Informuje o tym The Independent.

Nowe przestępstwa

Obowiązujące austriackie ustawodawstwo wprost zakazuje szpiegostwa na szkodę samej Austrii, jednak nie obejmuje przypadków, w których działalność wywiadowcza jest skierowana przeciwko innym państwom lub strukturom międzynarodowym. Nowy projekt ustawy ma skorygować ten przepis.

Według minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger maksymalna kara za szpiegostwo przeciwko Austrii ma zostać zwiększona z pięciu do dziesięciu lat więzienia. Za szpiegostwo przeciwko UE lub organizacjom międzynarodowym proponuje się wprowadzenie maksymalnej kary do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Ochrona instytucji międzynarodowych w Wiedniu

Dokument ma również wprost zakazać werbowania agentów oraz wyrażania zgody na werbunek jako agent. Według urzędników środek ten jest przede wszystkim wymierzony w angażowanie tak zwanych agentów jednorazowych — osób rekrutowanych do wykonania niskiego szczebla zadania szpiegowskiego, którym niekoniecznie wyjaśnia się jego rzeczywisty cel.

Wiedeń gości kilka instytucji ONZ, w tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, a także Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Meinl-Reisinger oświadczyła, że szpiegostwo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i jego reputacji jako siedziby ponad 40 organizacji międzynarodowych.

Aby projekt ustawy wszedł w życie, musi zostać zatwierdzony przez parlament. Podobną inicjatywę ogłoszono już w 2024 roku, jednak poprzedni rząd nie uzgodnił przepisów przed wyborami. Od marca 2025 roku Austria w 63 przypadkach odmówiła dyplomatom wiz wjazdowych i wydaliła ośmiu rosyjskich dyplomatów, zaznaczyła szefowa MSZ.

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