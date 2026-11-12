Правительство Австрии представило законопроект об ужесточении законов о шпионаже. Инициатива предусматривает уголовную ответственность за разведывательную деятельность против Европейского Союза и международных организаций. Об этом сообщает The Independent.

Новые составы преступлений

Действующее австрийское законодательство прямо запрещает шпионаж во вред самой Австрии, однако не охватывает случаи, когда разведывательная деятельность направлена против других государств или международных структур. Новый законопроект должен исправить эту норму.

По словам министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, максимальное наказание за шпионаж против Австрии планируют увеличить с пяти до десяти лет лишения свободы. За шпионаж против ЕС или международных организаций предлагают ввести максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Защита международных учреждений в Вене

Документ также должен прямо запретить вербовку агентов и согласие быть завербованным агентом. По данным должностных лиц, эта мера прежде всего направлена против привлечения так называемых одноразовых агентов — людей, которых вербуют для выполнения низового шпионского задания, не обязательно объясняя им его истинную цель.

Вена принимает несколько учреждений ООН, в частности Международное агентство по атомной энергии, а также Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию стран — экспортёров нефти. Майнль-Райзингер заявила, что шпионаж представляет угрозу безопасности страны и её репутации как места расположения более 40 международных организаций.

Для вступления в силу законопроект должен одобрить парламент. Подобную инициативу объявляли ещё в 2024 году, однако предыдущее правительство не согласовало законодательство до выборов. С марта 2025 года Австрия в 63 случаях отказала дипломатам во въездных визах и выслала восьмерых российских дипломатов, отметила глава МИД.

Читай нас в