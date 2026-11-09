W Stanach Zjednoczonych organizacja non-profit zajmująca się ochroną przyrody The Conservation Fund kupiła za 8,5 mln dolarów farmę rodziny byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera w pobliżu miasta Plains w stanie Georgia. Powierzchnia działki wynosi około 2458 akrów, informuje The Hill.

Na tej ziemi dorastał 39. prezydent USA Jimmy Carter, który również powracał tam w ciągu swojego życia. Organizacja oświadczyła, że dąży do zachowania działki jako siedliska dzikich zwierząt i otwarcia jej dla odwiedzających w przyszłości.

Plany dotyczące terenu

The Conservation Fund planuje przekazać nieruchomość Departamentowi Zasobów Naturalnych stanu Georgia w 2028 roku. Ma to powiększyć znajdujący się w pobliżu obszar zarządzania dziką przyrodą Lanahassee Creek do niemal 7 tys. akrów.

Działka może zostać otwarta dla odwiedzających już w 2027 roku. Mogą tam zostać dopuszczone polowania, wędkarstwo i inne formy aktywnego wypoczynku. Wiceprezes The Conservation Fund na region środkowo-południowo-wschodni Stacey Funderburk oświadczył, że organizacja chce zapewnić zachowanie ziemi dla przyszłych pokoleń.

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Związek z rodziną Carterów

W dzieciństwie Jimmy Carter pracował na farmie razem z ojcem, uprawiając orzeszki ziemne i inne rośliny. W 1952 roku, po śmierci ojca, opuścił służbę w Marynarce Wojennej USA, wrócił do Plains i przejął rodzinny biznes.

Wnuk byłego prezydenta Jason Carter oświadczył, że ziemia ta była dla rodziny nie tylko farmą, lecz także domem, który cenili jego dziadek i babcia. Jimmy Carter zmarł w grudniu 2024 roku w wieku 100 lat.

Dziedzictwo ochrony przyrody

Podczas swojej prezydentury Carter podpisał ustawę Alaska National Interest Lands Conservation Act z 1980 roku. Ustawa zapewniła ochronę ponad 104 mln akrów ziemi i pozostaje największym rozszerzeniem powierzchni chronionych gruntów publicznych w historii USA.

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