В США природоохранная некоммерческая организация The Conservation Fund приобрела за 8,5 млн долларов ферму семьи бывшего президента Джимми Картера недалеко от города Плейнс в штате Джорджия. Площадь земельного участка составляет примерно 2458 акров, сообщает The Hill.

На этой земле вырос 39-й президент США Джимми Картер, который также возвращался туда на протяжении жизни. Организация заявила, что стремится сохранить участок как среду обитания для диких животных и в будущем открыть его для посетителей.

Планы в отношении территории

The Conservation Fund планирует передать имущество Департаменту природных ресурсов штата Джорджия в 2028 году. Это должно расширить расположенную рядом территорию управления дикой природой Ланахасси-Крик почти до 7 тыс. акров.

Участок могут открыть для посетителей уже в 2027 году. Там могут разрешить охоту, рыбалку и другие виды активного отдыха. Вице-президент The Conservation Fund в центрально-юго-восточном регионе Стейси Фандерберк заявил, что организация хочет обеспечить сохранение земли для будущих поколений.

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Связь с семьей Картеров

В детстве Джимми Картер работал на ферме вместе с отцом, выращивая арахис и другие культуры. В 1952 году после смерти отца он оставил службу в ВМС США, вернулся в Плейнс и возглавил семейный бизнес.

Внук бывшего президента Джейсон Картер заявил, что эта земля была для семьи не только фермой, но и домом, который ценили его дедушка и бабушка. Джимми Картер умер в декабре 2024 года в возрасте 100 лет.

Природоохранное наследие

Во время президентства Картер подписал Закон о сохранении национальных интересов на Аляске 1980 года. Закон обеспечил защиту более 104 млн акров земли и остается крупнейшим расширением площади охраняемых государственных земель в истории США.

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