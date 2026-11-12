巴基斯坦委员会呼吁组建民族政府——《黎明报》

巴基斯坦全国对话委员会呼吁各政党组建民族政府。该委员会代表认为，这一政府应帮助该国走出经济危机。委员会还呼吁讨论设立新省份，以解决行政问题，《黎明报》报道。

呼吁达成政治妥协

在伊斯兰堡国家新闻俱乐部举行的新闻发布会上，前联邦部长法瓦德·乔杜里、前信德省省长伊姆兰·伊斯梅尔和马哈茂德·毛尔维表示，该国已无法再承受对抗。他们提出了一项政治安排，称这可以确保稳定并促进经济复苏。

委员会代表认为，任何政治力量或单一政府都无法独自解决巴基斯坦面临的挑战。他们称，基于共识的共同国家战略是必要的。

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关于新省份的提议

委员会成员表示，民族政府可以团结政治力量和社会政治进程中的关键参与者，减少两极分化，恢复对民主机构的信任，并确保经济政策的连贯性。

委员会还提议讨论设立新省份。其代表将此归因于人口增长、城市扩张以及对高质量和快速公共服务日益增长的需求。法瓦德·乔杜里表示，新省份可以缓解行政困难并改善服务提供，但这一问题必须考虑公众诉求和全国共识，而非仅考虑政治因素。

此外，委员会呼吁加强经济、抑制通胀、创造就业岗位、支持工业和农业，并扩大出口。委员会认为，政治分歧应通过谈判而非对抗来解决。

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