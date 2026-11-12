Narodowy Komitet Dialogu w Pakistanie wezwał partie polityczne do utworzenia rządu narodowego, który, zdaniem jego przedstawicieli, ma pomóc krajowi wyjść z kryzysu gospodarczego. Komitet wezwał również do dyskusji nad utworzeniem nowych prowincji w celu rozwiązania problemów administracyjnych, informuje Dawn.

Apel o kompromis polityczny

Na konferencji prasowej w Narodowym Klubie Prasowym w Islamabadzie były minister federalny Fawad Chaudhry, były gubernator Sindhu Imran Ismail oraz Mahmood Maulvi oświadczyli, że kraj nie może już pozwolić sobie na konfrontację. Zaproponowali porozumienie polityczne, które, jak stwierdzili, mogłoby zapewnić stabilność i sprzyjać ożywieniu gospodarczemu.

Przedstawiciele komitetu uważają, że żadna siła polityczna ani pojedynczy rząd nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wyzwań stojących przed Pakistanem. Za konieczną uznali wspólną strategię narodową opartą na konsensusie.

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Propozycja dotycząca nowych prowincji

Zdaniem członków komitetu rząd narodowy mógłby zjednoczyć siły polityczne i kluczowych uczestników procesu społeczno-politycznego, zmniejszyć polaryzację, odbudować zaufanie do instytucji demokratycznych oraz zapewnić spójność polityki gospodarczej.

Komitet zaproponował także dyskusję nad utworzeniem nowych prowincji. Jego przedstawiciele wyjaśnili to wzrostem liczby ludności, rozwojem miast oraz coraz większym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości i szybkie usługi publiczne. Fawad Chaudhry oświadczył, że nowe prowincje mogłyby złagodzić trudności administracyjne i poprawić świadczenie usług, jednak kwestia ta musi uwzględniać społeczne aspiracje i narodowy konsensus, a nie wyłącznie względy polityczne.

Ponadto komitet wezwał do wzmacniania gospodarki, ograniczania inflacji, tworzenia miejsc pracy, wspierania przemysłu i rolnictwa oraz zwiększania eksportu. Różnice polityczne, jego zdaniem, należy rozwiązywać poprzez negocjacje, a nie konfrontację.

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