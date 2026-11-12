Национальный комитет диалога в Пакистане призвал политические партии сформировать национальное правительство, которое, по мнению его представителей, должно помочь стране выйти из экономического кризиса. Комитет также призвал обсудить создание новых провинций для решения административных проблем, сообщает Dawn.

Призыв к политическому компромиссу

На пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Исламабаде бывший федеральный министр Фавад Чаудри, бывший губернатор Синда Имран Исмаил и Махмуд Маулви заявили, что страна больше не может позволить себе конфронтацию. Они предложили политическое соглашение, которое, по их словам, могло бы обеспечить стабильность и способствовать восстановлению экономики.

Представители комитета считают, что ни одна политическая сила или отдельное правительство не могут самостоятельно решить проблемы, стоящие перед Пакистаном. Они назвали необходимой совместную национальную стратегию, основанную на консенсусе.

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Предложение о новых провинциях

По словам членов комитета, национальное правительство могло бы объединить политические силы и ключевых участников общественно-политического процесса, уменьшить поляризацию, восстановить доверие к демократическим институтам и обеспечить последовательность экономической политики.

Комитет также предложил обсудить создание новых провинций. Его представители объяснили это ростом населения, расширением городов и все большим спросом на качественные и быстрые государственные услуги. Фавад Чаудри заявил, что новые провинции могли бы облегчить административные трудности и улучшить предоставление услуг, однако этот вопрос должен учитывать общественные устремления и национальный консенсус, а не только политические соображения.

Кроме того, комитет призвал укреплять экономику, сдерживать инфляцию, создавать рабочие места, поддерживать промышленность и сельское хозяйство, а также наращивать экспорт. Политические разногласия, по его мнению, следует решать путем переговоров, а не противостояния.

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