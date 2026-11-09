据《卫报》报道，美国大学美式橄榄球季后赛（College Football Playoff）从下赛季起将由12支球队扩充至24支。这一决定还将终结举行Power Four联盟冠军赛长达30年的做法。

新赛制

5支球队将获得自动晋级资格：四个Power Four联盟——SEC、Big Ten、Big 12和ACC——的冠军，以及规模较小的Group of Six联盟中排名最高的代表队。另外19个参赛名额将由遴选委员会确定。

排名前八的种子队将轮空首轮。季后赛将在12月第二个周末开赛，前两轮比赛将在参赛球队的校园举行。传统的Army–Navy比赛将在12月第一个周末举行，即此前用于举行联盟冠军赛的时间。

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与ESPN的新协议

在ESPN同意修改合同并增加11场比赛后，大学领导层宣布了这一赛制。协议条款未予披露，但该电视台表示，协议期限为5年，在现有价值78亿美元、持续至2031赛季的合同基础上额外增加17亿美元。

据该报报道，新比赛带来的收入预计将弥补Power Four联盟冠军赛约3.45亿美元的估值。密西西比州立大学校长兼CFP理事会主席马克·基纳姆表示，扩充季后赛将使更多项目、学生运动员和球迷能够参与其中。

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