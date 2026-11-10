库尔德斯坦民主党领导人马苏德·巴尔扎尼呼吁由巴费尔·塔拉巴尼领导的库尔德斯坦爱国联盟启动谈判，以解决分歧并结束伊拉克库尔德斯坦地区的政治危机。正如《中东报》报道，这一呼吁是在地区议会近两年来首次召开会议五天后发出的，该会议遭到库尔德斯坦爱国联盟抵制。

呼吁开展政治对话

巴尔扎尼表示，库尔德斯坦居民的利益必须高于任何其他利益和目标。他提议库尔德斯坦爱国联盟与库尔德斯坦民主党坐到谈判桌前，以解决现有问题。这名库尔德斯坦民主党领导人还表示，希望其他政治力量参与组建广泛民族政府的进程。

库尔德斯坦地区议会在因库尔德斯坦民主党与库尔德斯坦爱国联盟争端而陷入近两年瘫痪后，于上周三恢复运作。议员选出议长、副议长和议会秘书；三人均与库尔德斯坦民主党有关联。这引发了库尔德斯坦爱国联盟的反对。

围绕权力分配的争端

库尔德斯坦民主党在拥有100个席位的议会中占39席，而库尔德斯坦爱国联盟占23席。与此同时，该地区的权力分配传统上不仅取决于席位数量，也取决于各党的地域影响力。库尔德斯坦民主党在埃尔比勒省和杜胡克省占主导地位，而库尔德斯坦爱国联盟在苏莱曼尼亚、哈拉卜贾及该地区其他区域拥有显著影响力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

库尔德斯坦爱国联盟政治局成员优素福·戈兰表示，库尔德斯坦地区的政治体系建立在两大主要力量之间的平衡和复杂伙伴关系之上。他说，在双方未达成协议的情况下管理地区机构，可能引发深刻危机。

库尔德斯坦爱国联盟的立场

库尔德斯坦爱国联盟认为，召开议会违反了此前的协议，因为据该党一名高级官员称，各方本应首先解决所有关于职位分配的争端。该党拒绝承认此次会议的合法性，称其为单方面行动和“针对合法性的政变”。

库尔德斯坦爱国联盟还表示，可能退出地区政府，从地区总统机构及其他共同机构撤回其代表。该党未排除在其势力范围内的地区，包括苏莱曼尼亚省，建立单独行政机构的可能性，并决定向位于巴格达的伊拉克联邦最高法院质疑此次议会会议的合法性。

关注我们在