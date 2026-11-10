Лидер Демократической партии Курдистана Масуд Барзани призвал Патриотический союз Курдистана, который возглавляет Бафель Талабани, начать переговоры для урегулирования разногласий и завершения политического кризиса в Курдистанском регионе Ирака. Как сообщает Asharq Al-Awsat, обращение прозвучало через пять дней после первого за почти два года заседания регионального парламента, которое ПСК бойкотировал.

Призыв к политическому диалогу

Барзани заявил, что интересы жителей Курдистана должны преобладать над любыми другими интересами и целями. Он предложил ПСК сесть за стол переговоров с Демократической партией Курдистана, чтобы решить существующие проблемы. Лидер ДПК также выразил желание видеть другие политические силы участниками процесса формирования широкого национального правительства.

Парламент Курдистанского региона возобновил работу в прошлую среду после почти двухлетнего паралича, вызванного спорами между ДПК и ПСК. Депутаты избрали спикера, его заместителя и парламентского секретаря; все трое связаны с ДПК. Это вызвало возражения со стороны ПСК.

Спор вокруг распределения власти

ДПК имеет 39 мест в 100-местном парламенте, тогда как ПСК — 23. В то же время распределение власти в регионе традиционно зависело не только от количества мандатов, но и от территориального влияния партий. ДПК доминирует в провинциях Эрбиль и Дохук, а ПСК имеет значительное влияние в Сулеймании, Халабдже и других районах региона.

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Член политбюро ПСК Юсиф Горан заявил, что политическая система Курдистанского региона основана на балансе и сложном партнерстве между двумя главными силами. По его словам, управление региональными институтами без договоренности между ними может вызвать глубокий кризис.

Позиция ПСК

ПСК считает созыв парламента нарушением предыдущих договоренностей, поскольку стороны, по утверждению высокопоставленного представителя партии, должны были сначала урегулировать все споры относительно распределения должностей. Партия отказалась признавать легитимность заседания, назвав его односторонним шагом и «переворотом против легитимности».

ПСК также заявил о возможности выхода из регионального правительства, отзыва представителей из регионального президентства и других совместных институтов. Партия не исключила создания отдельной администрации на территориях своего влияния, в частности в провинции Сулеймания, а также решила оспорить законность парламентского заседания в Федеральном верховном суде Ирака в Багдаде.

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