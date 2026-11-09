В США плей-офф студенческого американского футбола College Football Playoff со следующего сезона будет состоять из 24 команд вместо 12. Это решение также положит конец тридцатилетней практике проведения матчей за титулы конференций Power Four, сообщает The Guardian.

Новый формат турнира

Пять команд получат автоматические путевки: чемпионы четырех конференций Power Four — SEC, Big Ten, Big 12 и ACC, — а также самый высокорейтинговый представитель небольших конференций Group of Six. Еще 19 участников определит отборочная комиссия.

Восемь команд с наивысшим посевом пропустят первый раунд. Плей-офф начнется во вторые выходные декабря, а матчи первых двух раундов пройдут на кампусах участников. Традиционный матч Army–Navy будут проводить в первые выходные декабря — в период, который ранее отводился для матчей за титулы конференций.

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Новое соглашение с ESPN

Руководители колледжей объявили о формате после того, как ESPN согласилась пересмотреть контракт и добавить 11 матчей. Условия сделки не разглашались, однако телеканал сообщил, что она рассчитана на пять лет и предусматривает дополнительные 1,7 млрд долларов сверх действующего контракта на 7,8 млрд долларов, рассчитанного до сезона 2031 года.

По данным издания, доходы от новых матчей, как ожидается, компенсируют примерно 345 млн долларов, в которые оценивались матчи за титулы конференций Power Four. Президент Университета штата Миссисипи и председатель совета CFP Марк Кинум заявил, что расширение плей-офф позволит принять участие большему числу программ, студентов-спортсменов и болельщиков.

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