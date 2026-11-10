Новые арендные ставки в Германии выросли на 3,5% — Der Spiegel

В Германии новые арендные ставки на квартиры в многоквартирных домах в третьем квартале выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации немецких ипотечных банков VDP сообщает Der Spiegel.

VDP, представляющая около 50 учреждений по финансированию недвижимости, в том числе Deutsche Bank, Commerzbank, сберегательные и земельные банки, заявила о дальнейшем обострении ситуации на рынке аренды. В предыдущем квартале новые арендные ставки выросли на 3,2%. По словам генерального директора ассоциации Йенса Толькмитта, особенно напряженная ситуация сложилась в крупных городах.

Данные фактических сделок

Индексы VDP основаны на данных о фактически заключенных сделках по покупке и аренде недвижимости, предоставленных более чем 700 немецкими банками в рамках ипотечного финансирования. Индекс, подготовленный vdp Research, является частью мониторинга цен на недвижимость Немецкого федерального банка. В отличие от анализа объявлений, эти данные учитывают окончательно согласованные цены и арендные ставки.

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Цены на жилье растут медленнее

В то же время жилая недвижимость в третьем квартале подорожала на 1% в годовом выражении. Цены на частные дома выросли на 1,3%, на квартиры в собственности — на 2,3%, а на многоквартирные дома — на 0,5%.

Больше всего жилая недвижимость подорожала в Гамбурге — на 2,4%, во Франкфурте — на 1,6%, в Кельне — на 1,4%. В Штутгарте зафиксировали незначительное снижение. По сравнению со вторым кварталом цены несколько снизились во всех семи крупнейших городах и в среднем по стране. В то же время ставки по десятилетним ипотечным кредитам превысили 4%.

По оценке, Германии не хватает более миллиона квартир. Согласно анализу Федерального института строительных, городских и пространственных исследований, до 2030 года ежегодно необходимо примерно 320 тысяч новых квартир, тогда как Ifo ожидает менее 200 тысяч завершенных жилых помещений в 2027 и 2028 годах.

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