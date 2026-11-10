Nowe stawki czynszów w Niemczech wzrosły o 3,5% — Der Spiegel

W Niemczech nowe stawki czynszów za mieszkania w budynkach wielorodzinnych wzrosły w trzecim kwartale o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na dane Stowarzyszenia Niemieckich Banków Hipotecznych VDP.

VDP, które reprezentuje około 50 instytucji finansujących nieruchomości, w tym Deutsche Bank, Commerzbank, banki oszczędnościowe i banki ziemskie, poinformowało o dalszym zaostrzeniu sytuacji na rynku najmu. W poprzednim kwartale nowe stawki czynszów wzrosły o 3,2%. Według dyrektora generalnego stowarzyszenia Jensa Tolckmitta sytuacja jest szczególnie napięta w dużych miastach.

Dane z faktycznie zawartych transakcji

Indeksy VDP opierają się na danych o faktycznie zawartych transakcjach kupna i najmu nieruchomości, przekazanych przez ponad 700 niemieckich banków w ramach finansowania hipotecznego. Indeks przygotowany przez vdp Research jest częścią monitoringu cen nieruchomości Niemieckiego Banku Federalnego. W przeciwieństwie do analiz ogłoszeń dane te uwzględniają ostatecznie uzgodnione ceny i stawki czynszów.

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Ceny mieszkań rosną wolniej

Jednocześnie nieruchomości mieszkaniowe w trzecim kwartale podrożały o 1% w ujęciu rocznym. Ceny domów prywatnych wzrosły o 1,3%, mieszkań własnościowych o 2,3%, a budynków wielorodzinnych o 0,5%.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosły najbardziej w Hamburgu — o 2,4%, we Frankfurcie — o 1,6%, a w Kolonii — o 1,4%. W Stuttgarcie odnotowano niewielki spadek. W porównaniu z drugim kwartałem ceny nieznacznie spadły we wszystkich siedmiu największych miastach oraz średnio w całym kraju. Jednocześnie oprocentowanie dziesięcioletnich kredytów hipotecznych przekroczyło 4%.

Według szacunków w Niemczech brakuje ponad miliona mieszkań. Z analizy Federalnego Instytutu Badań nad Budownictwem, Miastami i Rozwojem Przestrzennym wynika, że do 2030 roku co roku potrzeba około 320 tys. nowych mieszkań, podczas gdy Ifo oczekuje mniej niż 200 tys. ukończonych lokali w 2027 i 2028 roku.

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